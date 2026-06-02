Sonido La Changa Dará Concierto Gratis en Paseo de la Reforma por Mundial 2026

Como parte de los festejos por el Mundial 2026 en la CDMX, Sonido “La Changa” se presentará en la avenida Paseo de la Reforma; estos son los detalles para que no te lo pierdas.

La Ciudad de México hará historia por albergar por tercera ocasión una Copa del Mundo, por ello, se han preparado diversas actividades para recibir a la máxima fiesta deportiva. En la capital hay muchas tradiciones que no pueden quedar fuera de este evento internacional.

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Una de ellas es la de los sonideros, ya que esta cultura es considerada una herramienta para la cohesión social que ayuda a recuperar las calles para la convivencia familiar y crear identidad comunitaria.

Los sonideros son parte fundamental de la capital; de hecho, en octubre de 2023, fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Uno de los máximos exponentes es Ramón Rojo y su sonido “La Changa”.

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¿Cuándo estará Sonido La Changa en Reforma por Mundial 2026?

La cultura sonidera no solo se enfoca en el ambiente que se genera con la música y el acompañamiento que ofrecen las personas que amenizan el evento, sino también en los bailarines, clubes de baile, vestuaristas y hasta los creadores de los emblemáticos carteles y tipografías que caracterizan a los sonideros.

Ramón Rojo es uno de los creadores del “estilo saludo” que personificó e internacionalizó el Sonido La Cha Cha Chaaanga, con 58 años de trayectoria.

A través de sus redes sociales, el Sonido confirmó su participación en avenida Paseo de la Reforma con motivo de las celebraciones del Mundial 2026 en CDMX. En el cartel donde hace la invitación a todo el público, refiere que oficialmente se presentará el sábado 13 de junio.

Asimismo, Sonido La Changa dio a conocer que durante su participación estará en un carro alegórico monumental con el sonido legendario.

"Ramón Rojo los invita profesionalmente a vivir la historia", indicó.

Hasta el momento se desconoce la hora exacta de la participación de Sonido La Changa en Paseo de la Reforma por el Mundial 2026, ya que se prevé que mañana las autoridades capitalinas brinden los detalles del desfile que se realizará este fin de semana.

EPP