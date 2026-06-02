Sonido La Changa Dará Concierto Gratis en Paseo de la Reforma por Mundial 2026

Sonido La Changa se presentará en Paseo de la Reforma con motivo de las celebraciones por el Mundial 2026 en CDMX; estos son los detalles

Sonido La Changa Mundial 2026Foto: Cuartoscuro

Destacado

¡No te pierdas a Sonido La Changa en Reforma por el Mundial 2026! La CDMX celebra con música y tradición. Descubre cuándo y dónde disfrutar de esta fiesta única.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+