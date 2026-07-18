En Casi Un Siglo de Mundiales, Solo Dos Selecciones Han Logrado el Bicampeonato

Todo está listo para que el próximo domingo 19 de julio de 2026, se conozca al campeón de la Copa del Mundo, que saldrá del duelo entre España y Argentina, el cual se celebrará en Estados Unidos.

A lo largo de la historia mundialista, solo ocho selecciones han podido levantar el título: Brasil (5), Italia (4), Alemania (4), Argentina (3), Francia (2), Uruguay (2) e Inglaterra y España con una corona.

Pero hay otro dato curioso y que a lo largo de casi 100 años de historia solo dos conjuntos han logrado: el bicampeonato del mundo.

Casi un siglo de Mundiales

En la historia del futbol, se han disputado 23 ediciones de la justa, si contamos la de este 2026. Solo se canceló en los años de 1942 y 1946 debido a la Segunda Guerra Mundial, y se retomó en Brasil 1950.

Desde el torneo brasileño, la Copa del Mundo no se ha detenido, incluso se jugó en Catar en 2022, en medio todavía de la crisis por la pandemia del COVID-19.

Durante casi un siglo, el balón ha visto coronar cada cuatro años a la mejor selección, pero solo dos de ellas han podido ser bicampeonas.

¿Qué naciones han sido bicampeonas del mundo?

Se trata de Brasil e Italia, dos de los equipos más ganadores del torneo: el primero, con cinco, y el segundo, con cuatro laureles en su palmarés.

La Azzurra fue la primera en conseguir dos títulos consecutivos: en 1934 y 1938.

El Scratch du Oro logró el bicampeonato en 1958 y 1962.

A partir del campeonato en Chile, donde se coronó la Verdeamarelha, cada edición mundialista ha tenido un monarca distinto, claro está, repartido entre las ocho naciones antes mencionadas.

Argentina buscará entrar a este grupo selecto si el domingo vence a España que, por su parte, querrá ganar su segunda estrella, luego de adquirir la primera en Sudáfrica 2010.

Con información de N+

ICM