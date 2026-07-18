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En Casi Un Siglo de Mundiales, Solo Dos Selecciones Han Logrado el Bicampeonato

Argentina podría unirse a este selecto grupo de equipos nacionales que han ganado dos campeonatos mundiales consecutivos, si el próximo domingo vence a España

Trofeo de la FIFA que se entrega al campeón de cada edición de la Copa del MundoTrofeo de la FIFA que se entrega al campeón de cada edición de la Copa del Mundo. Foto: Reuters

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Solo dos selecciones han logrado el bicampeonato mundial: Brasil e Italia. Este domingo, Argentina podría unirse a este exclusivo club si vence a España.

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