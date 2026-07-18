Se Esperan Lluvias en la Mayor Parte del País: Esta Es la Lista de las Entidades Más Afectadas

Para este sábado 18 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.
Además, las autoridades informaron que se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.
Asimismo, se esperan vientos fuertes de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Puebla, Oaxaca y Chiapas.
Finalmente, persistirá el ambiente vespertino muy caluroso en el noroeste de México, previéndose extremadamente caluroso en el noreste de Baja California.
Lluvias en el país
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y sur), Durango (sur) y Nayarit (norte).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Jalisco (oeste y sureste) y Michoacán (oeste).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Colima, Estado de México (centro y oeste), Guerrero (costa), Oaxaca (noreste) y Veracruz (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Tlaxcala y Morelos.
Temperaturas máximas
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte).
De 35 a 40 °C: Chihuahua, Durango (oeste y noreste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte y suroeste).
Clima en el Valle de México
Durante la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco.
Por la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro y oeste); dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.