Se Esperan Lluvias en la Mayor Parte del País: Esta Es la Lista de las Entidades Más Afectadas

Para este sábado 18 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional.

Además, las autoridades informaron que se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.

Asimismo, se esperan vientos fuertes de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, persistirá el ambiente vespertino muy caluroso en el noroeste de México, previéndose extremadamente caluroso en el noreste de Baja California.

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y sur), Durango (sur) y Nayarit (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Jalisco (oeste y sureste) y Michoacán (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Colima, Estado de México (centro y oeste), Guerrero (costa), Oaxaca (noreste) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Tlaxcala y Morelos.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte).

De 35 a 40 °C: Chihuahua, Durango (oeste y noreste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte y suroeste).

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco.

Por la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado y lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro y oeste); dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM