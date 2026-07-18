Pronóstico del tiempo

Se Esperan Lluvias en la Mayor Parte del País: Esta Es la Lista de las Entidades Más Afectadas

Además, hay alerta en Puebla, Oaxaca y Chiapas por rachas de viento de hasta 70 km/h; y persistirá el ambiente caluroso extremo en el noreste de Baja California

Un elementos de Protección Civil de Chiapas secciona un árbol caído debido a las lluvias y los fuertes vientosUn elementos de Protección Civil de Chiapas secciona un árbol caído debido a las lluvias y los fuertes vientos, en Tuxtla Gutiérrez. Foto: Facebook | pcivilchiapas.chiapas

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Lluvias y vientos fuertes azotarán México este sábado. Puebla, Oaxaca y Chiapas en alerta por rachas de viento. Conoce las regiones más afectadas y qué esperar del clima.

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