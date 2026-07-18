¡Voltereta de Campeón! Cruz Azul Viene de Atrás y Vence 3-2 a San Luis

Cruz Azul mostró que sigue siendo el campeón luego de remontar un pesado marcador en contra en su visita al Atlético San Luis, durante el partido correspondiente a la Jornada 1 de la Liga MX.

Los potosinos se fueron al frente con un golazo de Sebastien Salles-Lamogne (46') y un tanto de Rafa Llorente (50'), que pusieron al vigente monarca contra las cuerdas.

Parecía que el regreso de los capitalinos sería complicado, pero el Toro Fernández recortó distancias al 63' por la vía penal, en una decisión tomada desde el VAR.

Entonces, el campeón se volcó al frente y apareció la figura de Jeremy Márquez, quien empató el juego (81') y en la compensación le dio el triunfo a los celestes.

Con la victoria, los de La Noria sumaron sus primeros tres puntos del torneo y se sitúan en el tercer lugar de la general, debajo de Tijuana y Atlas, que también ganaron.

Por su parte, los albirrojos se mantienen en la posición 14, sin puntos registrados, en este arranque del Apertura 2026 del balompié nacional.

Con 10 hombres, Puebla vence a Juárez

La Franja del Puebla estuvo durante más de media hora con 10 hombres, pero al final venció a domicilio y por la mínima diferencia a los Bravos de Juárez.

A los 11 minutos, el argentino Ignacio Maestro Puch aprovechó un desconcierto dentro del área tras un tiro de esquina para marcar el único gol del duelo en la frontera.

Con este triunfo, el Puebla está ubicado en este momento en la quinta posición de la general, con tres unidades, por cero que registran los Bravos después de su primera derrota en el torneo.

Atlas caza al León

Los Rojinegros del Atlas se llevaron el laurel del Estadio León al vencer 3-2 a los Panzas Verdes, en el inicio del torneo doméstico para ambas escuadras.

Por los atlistas, marcaron el caboverdiano Duk, al minuto 2, tras una falla de la zaga leonesa; Arturo González se hizo presente al 50' y cerró la cuña Aldo Rocha, a los 73 minutos por la vía penal.

Díber Cambindo, al 27', y Jordi Cortizo, al 77', recortaron el marcador para La Fiera, que no pudo darle a su afición la satisfacción del triunfo.

La victoria colocó a Atlas en la segunda plaza de la general, con tres unidades; mientras que León se ubica en el lugar 14, sin puntos.

Con información de N+

ICM