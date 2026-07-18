Futbol

¡Voltereta de Campeón! Cruz Azul Viene de Atrás y Vence 3-2 a San Luis

La Máquina presentó su corona en el viejo Alfonso Lastras y se repuso de un 2-0 para derrotar a un sorpresivo cuadro potosino, en el inicio de la defensa de su campeonato

Jugadores de Cruz Azul se abrazan luego de conseguir la victoria ante San LuisJugadores de Cruz Azul se abrazan luego de conseguir la victoria ante San Luis. Foto: Facebook | CruzAzul

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En otros encuentros, Atlas se metió a la jaula y venció 3-2 a León y Puebla derrotó a domicilio 1-0 a Bravos de Juárez

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