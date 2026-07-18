Futbol

Duk, Fichaje Caboverdiano del Atlas, Brilla con Gol en su Debut en la Liga MX

El futbolista de Cabo Verde mostró sus habilidades con la primera pelota que tocó en el torneo mexicano de la primera división para abrir el marcador en el arranque del Apertura 2026

Duk, Nuevo Fichaje del Atlas Brilla con Gol en Solo 2 Minutos en Liga MXHenriques de Barros Lopes “Duk”, delantero de Cabo Verde y nuevo jugador del Atlas. Foto: X @AtlasFC

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El nuevo delantero del Atlas, Henriques de Barros Lopes, mejor conocido como“Duk”, originario de Cabo Verde, tuvo un debut de ensueño con el equipo rojinegro al anotar su primer gol en la Liga MX

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