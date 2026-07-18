Duk, Fichaje Caboverdiano del Atlas, Brilla con Gol en su Debut en la Liga MX

El nuevo delantero del Atlas, Henriques de Barros Lopes, mejor conocido como “Duk”, originario de Cabo Verde, tuvo un debut de ensueño con el equipo rojinegro al anotar su primer gol en la Liga MX en tan solo dos minutos en el partido contra el Club León.

MT’ | @clubleonfc 1-1 Atlas FC



Nos vamos al descanso con un jugador más; a buscar esos 3⃣ puntos, Rojinegros 👊#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/mhMveFxCYS — Atlas FC (@AtlasFC) July 18, 2026

¿Quién es “Duk”?

Luis "Duk" Henriques de Barros Lopes cobró popularidad a nivel internacional por ser integrante de la Selección de Cabo Verde que se ganó el respeto de millones de aficionados.

Luego de llegar del C. D. Leganés de España mostró sus habilidades con la primera pelota que tocó en el torneo mexicano, de la primera división, para abrir el marcador en el arranque del Apertura 2026.

¿Cuánto pagó el Atlas por "Duk"?

El club mexicano pagó 2 millones de euros para comprar de forma definitiva al atacante caboverdiano.

Su valor de mercado actual en plataformas especializadas como transfermarkt donde está tasado exactamente en esos 2 millones de euros.

Así se robó el corazón en Mundial 2026

"Duk" formó parte de la histórica Selección de Cabo Verde en su primera actuación en un Mundial.

El combinado africano se convirtió en la gran revelación del certamen al competir al más alto nivel.

Duk destaca por potencia y velocidad

La entrega, potencia y velocidad de Duk en el frente de ataque reflejaron la garra del equipo durante el torno mundialista del nacido en Lisboa, Portugal, pero de ascendencia caboverdiana.

Actualmente Duk tiene 26 años y destaca por su versatilidad para jugar como extremo por ambas bandas o como delantero.

Su formación futbolística la tuvo en academias destacadas de Portugal como el Sporting de Lisboa y el Benfica.

En 2022 estuvo en el Aberdeen de Escocia al ser comprado por 400 mil euros.

Tuvo una temporada en la que anotó 18 goles en su primera etapa y ganó el premio al jugador del mes en marzo de 2023.

Debido a una cláusula especial, el club escocés recibió el 5% de su venta actual al Atlas.

En 2025 estuvo en el Leganés de España y fue uno de los revulsivos principales del club, registrando cuatro goles y cinco asistencias en 37 partidos de liga.

Así fue el inolvidable debut de Cabo Verde en un mundial

La campaña de Cabo Verde en su debut mundialista terminó, pero no sin antes haber plantado cara hasta el último momento a la campeona del mundo, Argentina, y haberse convertido en el segundo equipo de millones de aficionados de todo el mundo.

Cabo Verde, un archipiélago de 10 islas volcánicas con una población de unos 500 mil habitantes situados frente a la costa de África Occidental, no disputó ningún partido de clasificación para el Mundial hasta principios de este siglo y ocupaba el puesto 67 del ranking mundial al inicio del torneo.

Sin embargo, el grupo de profesionales veteranos y jóvenes sin experiencia reunido por el seleccionador Bubista desafió todos los pronósticos desde el principio, al empatar con España y Uruguay, además de Arabia Saudita, y terminar segunda de su grupo.

Jugadores de la Selección de Cabo Verde. Foto: Reuters

La recompensa fue el partido de dieciseisavos de final contra Argentina de Lionel Messi, en el que remontaron dos veces un gol en contra en un encuentro trepidante y muy reñido, antes de caer 3-2 en la segunda parte de la prórroga.

Aplaudidos al salir del campo por la afición de la "albiceleste" y elogiados tanto por el DT argentino, Lionel Scaloni, como por el propio Messi, los "Tiburones Azules"

Aunque la campaña de clasificación de Cabo Verde fue lo suficientemente sólida como para haberles valido, quizás, una plaza en un Mundial con menos participantes, su resistencia frente a España, Uruguay y Argentina también constituyó un argumento de peso a favor de la ampliación de la FIFA a un Mundial de 48 selecciones.

Las actuaciones en el Mundial fueron el resultado de un proyecto a largo plazo orquestado por Bubista, quien reclutó a jugadores de ascendencia caboverdiana de todo el mundo y los forjó en una plantilla con una resiliencia increíble y un plan de juego eficaz.

Los seis jugadores nacidos en los Países Bajos, cuatro en Portugal, tres en Francia, uno en Irlanda y otro en Estados Unidos, encajaron a la perfección con los 11 de las islas para formar un equipo que era mucho más que la suma de sus partes.

HVI