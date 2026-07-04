¿Dónde Queda Cabo Verde y Qué Idioma Hablan? La Isla que Casi Deja sin Mundial 2026 a Argentina

Esta tarde, Cabo Verde dio una muestra de fuerza y valentía en la cancha tras el partido vs Argentina en su pase a octavos de final

Cabo VerrdeAP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cabo Verde casi deja sin Mundial 2026 a Argentina. Conoce la historia de este archipiélago africano, su idioma y su héroe, el portero Vozinha.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+