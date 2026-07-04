¿Dónde Queda Cabo Verde y Qué Idioma Hablan? La Isla que Casi Deja sin Mundial 2026 a Argentina

La aventura de Cabo Verde en el Mundial 2026 llegó a su fin hoy, pero no sin antes demostrar de qué está hecha su selección. Su portero Josimar José Évora Dias, "Vozinha", se convirtió en su símbolo, no solo porque sorprendió con sus espectaculares atajadas ante España y hoy se volvió en un héroe para su país al darle batalla a Argentina hasta el último minuto.

Este viernes 3 de julio 2026, dos goles de Cabo Verde hicieron historia: Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral. Además de Vozinha, el portero que paró varios intentos de gol de Argentina, y que su juego en el Mundial le valió ganar más de 16 millones de seguidores en sus redes.

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Desde su aparición en el Mundial 2026, Cabo Verde causó interés entre los aficionados, no solo por su historia, ya que por primera vez llegaba a un Mundial, sino también porque logró clasificar a los 16avos de final. Sumado a las historias de sus jugadores y hasta la ubicación geográfica de Cabo Verde.

¿Dónde Queda Cabo Verde?

Cabo Verde está en Oceáno Atlántico, frente a la costa noroeste de África, entre 500 o 600 kilómetros de Senegal. Está formado por 10 islas volcánicas, de las cuales nueve están habitadas. Es un archipiélago de origen volcánico.

Fuente Británica

Su capital es Praia.

Tiene una población de 600 mil habitantes.

Su moneda es el escudo caboverdiano.

Se independizó de Portugal en 1975, por eso su idioma oficial es el portugués.

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¿Qué Idioma Hablan?

Aunque uno de sus idiomas más hablados es el criollo caboverdiano, llamado Kriolu. Es una lengua criolla que nació de la mezcla del portugués antiguo con diversas lenguas africanas.

Es la lengua que utiliza la mayoría de la población en su vida cotidiana.

Se estima que su población se encuentra viviendo fuera de la isla, principalmente en Estados Unidos, Portugal, Francia y Países Bajos.

Su principal fuente de ingreso es el turismo, gracias a sus playas y clima estable, le siguen las remesas que envían los migrantes.

En Cabo Verde nació la Morna, un género musical melancólico que popularizó a nivel mundial la cantante Cesária Évora Conocida como "La Diva de los Pies Descalzos", ya que cantaba sin zapatos como símbolo de solidaridad con las personas pobres de su país.