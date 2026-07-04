Vozinha, El Electricista que Desafió a Argentina como el Portero Más "Barato" del Mundial 2026

El portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias, "Vozinha", sigue siendo la máxima sensación del Mundial 2026, esta es la historia del guardameta más "barato" de la competencia internacional que hoy brilló a sus 40 años al enfrentar a Argentina y poner en aprietos a Messi.

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Su origen humilde y conmovedora realidad familiar han cautivado al planeta entero. El milagro de Vozinha comenzó en el debut ante España, a la que dejó en ceros, continuó con un nuevo empate contra Uruguay, y siguió con otro reparto de puntos frente a Arabia Saudita, lo que convirtió a Cabo Verde en el país más pequeño de la historia en clasificar a las rondas eliminatorias de un Mundial.

El portero más humilde del Mundial 2026 que se ganó el respeto

El fenómeno Vozinha ha sido tan grande que el guardameta ha pasado de tener 200 mil seguidores en Instagram antes del Mundial a más de 17 millones al día de hoy, y superar a la cuenta oficial de la Selección de Argentina.

Un dato curioso es que llegó al Mundial 2026 con un sueldo de 50 mil euros y sin un contrato profesional vigente, es el portero con menor saliaro entre los guardametas.

El origen de su nombre

Su padre quería llamarlo Valdano por el astro argentino, pero el registro civil no lo permitió y terminó llamándose Josimar, en honor al lateral brasileño que brillaba en México 86.

Significado de “Vozinha"

El apodo es el diminutivo cariñoso de "abuela" en portugués (avó). Fue criado por sus abuelos en condiciones muy humildes debido a que sus padres eran muy jóvenes y debían trabajar.

Su abuela llegó a empeñar joyas para apoyarlo y su abuelo era albañil que sufría alcoholismo, eso lo llevó a Vozinha a decidir no probar jamás una gota de alcohol.

Aprendió técnicas para pulir sus reflejos de manera autodidacta mirando videos en YouTube.

Firmó su primer contrato profesional a los 26 años y ha jugado en clubes de Angola, Moldavia, Chipre (donde ganó la Copa de Chipre en 2019 con el AEL Limassol).

Es considerado el segundo jugador con más partidos en la historia de su país tras disputar cuatro Copas Africanas de Naciones antes de esta cita mundialista.

Cabo Verde y 'Vozinha' cerca hazaña ante Argentina

Un gol en propia portería de Diney Borges tras un cabezazo de Cristian 'Cuti' Romero tras saque de esquina por Lionel Messi derrrumbó la resistencia de Cabo Verde y envió a Argentina a los octavos de final del Mundial 2026, tras una sufrida victoria por 3-2 en la prórroga en la que 'Vozinha' fue el mejor de los africanos.

El partido tuvo de todo. Un gol de Messi (su vigésimo en la historia de los Mundiales), el empate de Cabo Verde en la segunda mitad y tres goles en la prórroga, incluido el que seguramente sea el mejor tanto del torneo, que salió de las botas del caboverdiano Sidny Cabral.

Un papel más que digno para el conjunto africano, que rozó una nueva sorpresa y abandona su primer Mundial sin perder ningún encuentro en los 90 minutos, pese a jugar contra tres campeones del mundo.

HVI