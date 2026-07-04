Vozinha, El Electricista que Desafió a Argentina como el Portero Más "Barato" del Mundial 2026

Llegó al Mundial 2026 con un sueldo de 50 mil euros y sin un contrato profesional vigente, es el portero con menor salario entre los guardametas

Historia de Vida de Vozinha: El Humilde Electricista que Brilla en el Mundial 2026 a los 40 AñosLionel Messi, de Argentina, falla una oportunidad de gol contra Vozinha, de Cabo Verde. Foto: Reuters

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Su origen humilde y conmovedora realidad familiar han cautivado al planeta entero por venir del país más pequeño de la historia en clasificar a las rondas eliminatorias de un Mundial

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