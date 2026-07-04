Autoridades Localizan Caballo “Prieto” en García; Continúa la Búsqueda de “El Dorado”

Tras seguir el rastro mediante cámaras de seguridad, autoridades ubicaron a “Prieto” en un inmueble de la colonia La Unidad; el segundo caballo robado sigue sin ser localizado.

Autoridades Localizan a Caballo “Prieto" en GarcíaFoto: N+

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Autoridades localizan a caballo 'Prieto' en García, pero 'El Dorado' sigue desaparecido. La investigación avanza con nuevas pistas. Conoce los detalles de este caso.

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