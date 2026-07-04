Autoridades Localizan Caballo “Prieto” en García; Continúa la Búsqueda de “El Dorado”

La búsqueda de los caballos reportados como robados durante la madrugada del jueves 2 de julio en el municipio de García, Nuevo León, registró un avance luego de que autoridades confirmaron la localización de uno de los caballos, conocido como “Prieto”. Sin embargo, continúa el operativo para encontrar al caballo “El Dorado”, que aún permanece desaparecido.

El hallazgo ocurrió en un inmueble cercano a la colonia La Unidad, donde autoridades realizaron una inspección tras seguir diversas pistas obtenidas mediante cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

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Roberto Valladares, propietario de los caballos, desde el momento en que denunció el robo comenzó junto con otras personas a revisar grabaciones de cámaras de seguridad, logrando detectar el sitio donde presuntamente ingresaron ambos animales.

Tras obtener esta información, los afectados notificaron a las autoridades, quienes acudieron al domicilio señalado y realizaron un cateo en el lugar. Durante la revisión, los ocupantes del inmueble informaron que un joven identificado con el nombre de Fermín había llegado al sitio para pedir que le cuidaran uno de los caballos. Según el testimonio, únicamente dejó a “Prieto”, mientras que el caballo “El Dorado” ya no se encontraba en ese lugar.

Roberto Valladares explicó que las imágenes de videovigilancia muestran claramente el momento en que ambos caballos ingresan al inmueble, pero cuando acudieron a reclamarlos solamente encontraron a “Prieto”.

Continúan las investigaciones para localizar a “El Dorado”

El afectado señaló que las autoridades les informaron que la persona señalada sería conocida como Fermín y que presuntamente tendría relación con otro inmueble o rancho ubicado por la zona de Lincoln, sitio que también sería revisado como parte de las investigaciones.

Asimismo, indicó que continuará con la búsqueda de “El Dorado” recorriendo distintos sectores y dialogando con vecinos para obtener nuevas pistas que permitan dar con el paradero del caballo.

El propietario del caballo aseguró que, aunque algunas personas intentaron llegar a un acuerdo ofreciendo otro caballo, él rechazó esa posibilidad, ya que su intención es recuperar al animal desaparecido.

También confirmó que presentará la denuncia correspondiente para que continúen las investigaciones y se deslinden responsabilidades. Aunque expresó sentirse un poco más tranquilo por la recuperación de “Prieto”, reconoció que la preocupación continúa debido a que el caballo “El Dorado”, propiedad de su hijo, sigue sin ser localizado, por lo que mantendrán la búsqueda hasta encontrarlo.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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