Auto Compacto Choca contra Tráiler y se Incendia en Carretera de Ajalpan en Puebla

Un coche tipo Atos terminó volcado tras un fuerte impacto contra un tráiler, lo que movilizó a corporaciones de emergencia hasta el lugar.

Cuerpos de emergencias atendieron a las personas afetadas.Foto: Ray Muñoz

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Cierre en la carretera Tehuacán-Teotitlán tras volcadura e incendio de un auto compacto. Autoridades piden manejar con precaución. Infórmate aquí.

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