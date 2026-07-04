Auto Compacto Choca contra Tráiler y se Incendia en Carretera de Ajalpan en Puebla

Un aparatoso accidente vial dejó como saldo un automóvil volcado la tarde de este viernes en la carretera federal Tehuacán–Teotitlán, a la altura de la entrada a Santa Cruz Acapa, en el municipio de Ajalpan en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo tipo Atos terminó volcado tras un fuerte impacto contra un tráiler, lo que movilizó a corporaciones de emergencia hasta el lugar.

Cierran carretera Tehuacán-Teotitlán en Ajalpan por accidente

La unidad compacta se incendió por lo que fue necesaria la intervención de bomberos para sofocar las llamas.

Paramédicos y personal de auxilio brindaron atención a las personas involucradas, mientras las autoridades realizaron las maniobras correspondientes para retirar la unidad.

La circulación vehicular presentó afectaciones. Autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución al transitar por dicho tramo carretero.

Con información de N+

JAPR