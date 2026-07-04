¿Qué Pasó en la Autopista México-Puebla Hoy? Reportan Caos Vial en Edomex

Un bloqueo en la Autopista México-Puebla hoy 3 de julio de 2026, ha paralizado por completo la circulación con dirección al Estado de México; esto es lo que sabemos

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de habitantes mantiene cerrada la circulación a la altura del puente peatonal Tlapacoya.

Por está razón, los vehículos están detenidos en carriles centrales y laterales, con dirección a los municipios de Chalco e Ixtapaluca.

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¿Por qué bloquean en la Autopista México-Puebla?

A través de redes sociales, automovilistas y usuarios del transporte público señalan que las filas ya son kilométricas. Además, está lloviendo en las inmediaciones, lo que complica más la situación.

"No dejan pasar los manifestantes, de verdad, qué desesperación. Se pasan, qué coraje me hacen hacer", escribió una afectada.

Los manifestantes se encuentran en toda la Autopista México-Puebla. Usan piedras y otros artículos para impedir el paso. Pese a la fuerte lluvia, permanecen con paraguas e impermeables.

Asimismo, aseguran que no se van a mover de esa zona hasta que las autoridades atiendan sus demandas, las cuales están relacionadas con un canal que está por desbordarse, por ello, piden que representantes de la Conagua verifiquen la situación.

La señora Leticia, vecina de la zona, aseguró a N+ que el canal presenta diversas averías e irregularidades, lo que pone en riesgo a habitantes y automovilistas.

"Incluso cuando está lloviendo se inundan varias colonias, es una zona abandonada", afirmó.

Entre las colonias afectadas se encuentran:

20 de Noviembre

Alfredo del Mazo

Agrarista del Campo

Durante el bloqueo en la autopista México-Puebla, algunos conductores han insultado y confrontado a los inconformes, no obstante, los vecinos refieren que es una lucha en beneficio de todos.

"Entendemos su molestia, pero si esto se inunda está peor. Vamos a ser afectados varias colonias", puntualizó.

EPP