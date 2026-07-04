¿Qué Pasó en la Autopista México-Puebla Hoy? Reportan Caos Vial en Edomex

Un bloqueo en la Autopista México-Puebla ha provocado caos vial con dirección a Edomex; esto sabemos

Así luce el caos vial por el bloqueo en la autopista México-PueblaFoto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+