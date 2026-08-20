Tráfico vehicular

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 20 de Agosto: Actualización de Filas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy jueves 20 de Agosto

Garitas Tijuana VehicularCruce Fronterizo en Mexicali Hoy; Tiempo de Espera en las Garitas | Foto: N+

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