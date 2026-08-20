Seguridad

Homicidio durante Asalto en Naucalpan Hoy: Matan a Chofer de Transporte Público

Policías del Estado de México y la Ciudad de México buscan a los sujetos que agredieron a balazos al conductor de un autobús este jueves

Policías acordonan zona de asalto en Naucalpan, Edomex, el 20 de agosto de 2026. Foto: N+Policías acordonan zona de asalto en Naucalpan, Edomex, el 20 de agosto de 2026. Foto: N+

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Naucalpan: un chofer de transporte público fue asesinado durante un asalto. Autoridades buscan a los responsables. Conoce más sobre este suceso.

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