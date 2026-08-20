Homicidio durante Asalto en Naucalpan Hoy: Matan a Chofer de Transporte Público

La mañana de hoy, 20 de agosto de 2026, el chofer de una unidad de transporte público murió luego de ser baleado durante un intento de asalto en los límites del Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron a la altura de la vialidad Ingenieros Zapadores, en el municipio de Naucalpan, zona limítrofe con la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Ante ello, policías tanto del municipio como de la alcaldía se movilizaron al sitio para atender la emergencia y buscar a los presuntos agresores.

Según los primeros informes, se registró un intento de asalto a un autobús del transporte público en ese punto, cercano al Anillo Periférico.

En el hecho, se reportaron impactos de bala y más tarde se informó que el conductor de la unidad había fallecido.

Personal de seguridad acordonó el área para el inicio de las labores periciales, el levantamiento de indicios balísticos e inicio de investigaciones correspondientes.

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Este hecho se suma a la balacera registrada este mismo jueves, pero en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con reportes iniciales, un hombre de aproximadamente 27 años murió durante el suceso en una vivienda en la calle Ticomán, colonia San Andrés.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar de los hechos, pero el hombre ya no tenía signos vitales.

Se presume que la víctima murió durante una pelea con una mujer de 25 años, al parecer su pareja sentimental, quien fue detenida en el lugar por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

SPB