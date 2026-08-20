Enfrentamiento en Jerez, Zacatecas, Deja a Cinco Civiles Armados Sin Vida

En Jerez, Zacatecas, se registró una agresión entre civiles armados. El saldo oficial es de cinco personas sin vida, de acuerdo con Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno.

Según autoridades, uno de los civiles armados murió durante el primer enfrentamiento, mientras que los cuatro restantes intentaron escapar. Posteriormente, fueron localizados por elementos de seguridad y los abatieron.

En redes sociales circuló que el hecho se derivó de un supuesto ataque contra un funcionario del municipio de Jerez, pero autoridades estatales ya han descartado esa versión. Así lo explicó Rodrigo Reyes Mugüerza.

“Nos acabamos de comunicar con el presidente de este municipio y también con el funcionario en cuestión. Ambos han expresado que no se trata de un ataque directo en contra de ningún funcionario del municipio”.

Los cuatro abatidos después del enfrentamiento, habrían agredido a elementos de la Guardia Nacional, quienes contraatacaron.

Tras los hechos, el ayuntamiento de Jerez informó que fuerzas estatales y federales fueron desplegadas en el municipio y se pidió a la población mantener la calma, facilitar el paso de las unidades y evitar compartir publicaciones no verificadas.

De manera paralela, las corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo en Juchipila, donde se registró la detención de ocho personas, además del aseguramiento de vehículos y armas de fuego.