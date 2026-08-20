Seguridad

Enfrentamiento en Jerez, Zacatecas, Deja a Cinco Civiles Armados Sin Vida

El Secretario General de Gobierno compartió detalles del hecho; al parecer los involucrados atacaron a elementos de la Guardia Nacional.

Enfrentamiento en JerezUn civil armado murió durante el enfrentamiento. Foto: Ecodiario Zacatecas

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Cinco civiles armados muertos en Jerez tras enfrentamiento con la Guardia Nacional. Autoridades piden calma y evitar difundir rumores.

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