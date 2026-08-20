Feria de Regreso a Clases Profeco: ¿En Qué Estados Hay Desde Hoy 20 al 23 de Agosto?

El nuevo ciclo escolar está a punto de iniciar y para que compres todos los útiles escolares que necesita tu hijo, acá te traemos la lista de estados en los que habrá Feria de Regreso a Clases de la Profeco del 20 al 23 de agosto 2026.

La Procuraduría Federal del Consumidor está realizando 55 ventas especiales en todas las entidades del país para ayudar a las familias a adquirir útiles, uniformes, calzado, mochilas y servicios a precios justos con motivo del inicio de las actividades escolares.

Por ello, si planeas comprar todo lo que necesitan tus hijos este jueves, viernes, sábado o domingo, es importante que sepas en qué estados se pondrán las Ferias de Regreso a Clases de la Profeco para que aproveches las mejores ofertas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Regreso a Clases 2026: Familias Gastarán hasta 4 Mil Pesos por Estudiante para Útiles

Del 20 al 23 de agosto, las ferias de útiles escolares estarán en 15 entidades del país, donde los papás, mamás y tutores podrán encontrar desde cuadernos, plumas, lápices, mochilas, zapatos, lapiceras y uniformes hasta cortes de cabello gratuitos y certificados médicos. Esta es la lista de sedes:

BAJA CALIFORNIA. Tijuana: Del 21 al 23 de agosto en Plaza Galerías Hipódromo en Blvd. Agua Caliente, No. 11999, Col. Hipódromo, C.P. 22024.

CAMPECHE. Campeche: Del 21 al 23 de agosto en Unidad Deportiva 20 de Noviembre en Av. Adolfo Ruiz Cortínez 13, s/n, Col. Centro, San Francisco de Campeche, C.P. 24000.

CAMPECHE. Carmen: Del 3 al 31 de agosto en Parque Tila en Calle 35 (entre 42 y 44), s/n, Col. Tila, C.P. 24170.

CIUDAD DE MÉXICO (CDMX). Azcapotzalco: Del 21 al 22 de agosto en Jardín Parque Hidalgo en Calle 16 de septiembre, s/n, Col. Centro de Azcapotzalco, C.P. 02000.

CHIAPAS. Comitán: Del 16 al 22 de agosto en el Parque Central de Comitán, ubicado en Av. Central Ote., s/n, Col. Centro, Comitán de Domínguez, C.P. 30000.

CHIHUAHUA. Cuauhtémoc: Del 21 al 23 de agosto en Plaza Benito Juárez / Plaza Cd. Cuauhtémoc frente a la Presidencia Municipal, ubicada en Calle Agustín Melgar (entre Av. Ignacio Allende y Av. Morelos), s/n, Col. Centro, C.P. 31500.

ESTADO DE MÉXICO (EDOMEX). Naucalpan: Del 21 al 23 de agosto en Plaza Revolución, ubicada en Av. 16 de Septiembre, s/n, Col. San Bartolo, C.P. 53000.

GUANAJUATO. Irapuato: Del 21 al 30 de agosto en la Explanada de la Plaza de los Fundadores, ubicada en Av. Revolución esq. con calle Sor Juana Inés de la Cruz, s/n, Col. Centro, C.P. 36500.

GUERRERO. Iguala: Del 20 al 30 de agosto en la Explanada del Palacio Municipal en Av. Vicente Guerrero, No. 1, Col. Centro, Iguala de la Independencia, C.P. 40000.

MICHOACÁN. Cuitzeo: Del 19 al 23 de agosto en Jardín Principal, ubicado en Calle José María Morelos Sur, No. 4, Col. Centro, Cuitzeo del Porvenir, C.P. 58840.

La Profeco confirmó que los comercios participantes en la Feria de Regreso a Clases aceptan como forma de pago la Beca Rita Cetina, que se depositó en la primera quincena de agosto 2026 a los beneficiarios de primaria.

El acceso a estos eventos es completamente gratuito y en algunas entidades continuarán la próxima semana y hasta el 4 de septiembre, es decir después de iniciado el ciclo escolar 2026-2027, por lo que se recomienda consultar el Directorio Ferias Regreso a Clases para conocer las fechas en las que estarán en tu estado.

PPP