Educación

Feria de Regreso a Clases Profeco: ¿En Qué Estados Hay Desde Hoy 20 al 23 de Agosto?

Consulta si en tu municipio, alcaldía o localidad habrá venta de útiles escolares, organizada por la Profeco, este jueves, viernes, sábado y domingo

Dónde Comprar Útiles en la Feria de Regreso a Clases Profeco 20 al 23 de Agosto 2026La Feria de Regreso a Clases de Profeco ofrece descuentos y precios bajos a las familias. Foto: Cuartoscuro
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