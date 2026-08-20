Accidentes

Autobús de Pasajeros Cae a Barranco en la Carretera Orizaba-Zongolica en Veracruz

El autobús de la línea Adelas salió del camino y sufrió este accidente a la altura del río San Andrés, en Tlilapan. Se informó que cuatro jóvenes viajaban en la unidad.

Autobús de transporte sale de la carretera y cae a barranco en VeracruzAutobús de transporte sale de la carretera y cae a barranco en Veracruz. Foto: N+

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Un autobús de la línea Adelas se sale del camino y cae a un barranco en Veracruz. Las autoridades investigan las causas del accidente.

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