Autobús de Pasajeros Cae a Barranco en la Carretera Orizaba-Zongolica en Veracruz

La noche del miércoles 19 de agosto un autobús de pasajeros de la línea Adelas cayó a un barranco sobre la carretera federal Orizaba-Zongolica, a la altura del río San Andrés, en el kilómetro 6, lo que provocó una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional División Caminos y Policía Municipal de Tlilapan.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 8 de la noche, el conductor de un autobús de la línea Adelas, marcado con el número económico 39, identificado como Emanuel Silvestre ’N’ de 22 años; originario de Tequila, perdió el control de la unidad y terminó fuera de la carretera.

Hay versiones que indican que habría estado jugando carreritas con otra unidad, situación que habría derivado en el accidente. A bordo viajaban cuatro jóvenes, dos hombres y mujeres, quienes fueron auxiliados por elementos de la Policía Municipal de Tlilapan.

Posteriormente, dos de las pasajeras fueron llevadas a un sanatorio particular de la zona de Orizaba, debido a que presentaban crisis nerviosa y algunas heridas. Al momento no se reportaron personas lesionadas de gravedad y los ocupantes lograron salir de la unidad por sus propios medios.

Las labores para retirar el autobús se prolongaron durante varias horas, siendo alrededor de la 01:30 horas de este jueves cuando finalmente concluyeron. Y serán las autoridades correspondientes que deslinden responsabilidades.