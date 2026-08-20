Hallan Restos Humanos en Cuautitlán Izcalli Hoy: Policías Activan Operativo en Esta Zona

Elementos de la policía activaron hoy, 20 de agosto de 2026, un operativo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tras hallar restos humanos.

El hallazgo ocurrió sobre la calle La Era, en la colonia Jardines de la Hacienda, cuando vecinos que salían de sus viviendas para realizar sus actividades observaron las bolsas con los restos humanos abandonadas en la vía pública.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Abandonan Bolsas con Restos Humanos en Cuautitlán Izcalli; Edomex

Las bolsas tenían cartulinas en la parte superior. Tras realizar una inspección preventiva, los policías confirmaron que en el interior había restos humanos, por lo que se estableció un perímetro de seguridad y se solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Peritos recaban indicios que permitan determinar qué ocurrió e identificar a quienes abandonaron las bolsas durante la madrugada de este jueves.

Vecinos señalaron que desde días anteriores habían reportado problemas con el suministro de energía eléctrica en algunas luminarias de la colonia e incluso en viviendas.

Esta situación podría dificultar la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, debido a que algunos equipos podrían no haber registrado imágenes durante el periodo en que fueron abandonadas las bolsas con restos humanos, que podría ser entre las 4:30 y las 5:00 horas.

La calle La Era permanece acordonada mientras continúan las labores ministeriales y periciales.

FBPT