Seguridad

Hallan Restos Humanos en Cuautitlán Izcalli Hoy: Policías Activan Operativo en Esta Zona

El sitio se encuentra acordonado mientras las autoridades realizan las primeras investigaciones

Restos humanos en EdomexHallan restos humanos en el municipio de Cuautitlán, Edomex. Foto: N+

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