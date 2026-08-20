Accidentes

Pareja es Localizada tras Extraviarse en el Cofre de Perote en Veracruz

Un hombre y una mujer fueron encontrados por Protección Civil, luego de perderse tras ingresar a la zona cercana al albergue de El Tecomate.

Pareja extraviada en el Cofre de PeroteLa pareja fue resguardada por autoridades luego de extraviarse. Foto: Parque Nacional Cofre de Perote

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Pareja extraviada en el Cofre de Perote es rescatada con vida. La búsqueda nocturna terminó con éxito gracias a Protección Civil.

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