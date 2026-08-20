Pareja es Localizada tras Extraviarse en el Cofre de Perote en Veracruz

Luego de varias horas de búsqueda, una pareja que se había extraviado en las inmediaciones del Cofre de Perote fue localizada y rescatada con vida durante la madrugada.

De acuerdo con los primeros reportes, Miguel, de aproximadamente 25 años, y su novia ingresaron a la zona cercana al albergue de El Tecomate con la intención de recorrer el lugar; sin embargo, en algún momento perdieron el camino y no lograron regresar.

Tras recibir el reporte, se implementó un operativo en el que participaron integrantes de los “Murciélagos” de Protección Civil de Xico, personal de Protección Civil Estatal con base en Perote y elementos de Seguridad Pública.

Las labores se extendieron durante la noche debido a la oscuridad y a las condiciones propias de la zona montañosa. Finalmente, durante la madrugada de este jueves, ambos fueron ubicados y retirados del sitio en buen estado, poniendo fin a las horas de incertidumbre.