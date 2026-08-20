Sismo de Magnitud 7.2 se Registra en Perú

Hoy, 20 de agosto de 2026, se registró un terremoto en la región de Ayacucho, Perú, cuya magnitud fue de 7.2, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El IGP precisó que el sismo ocurrió a las 13:00:16 horas, tiempo local. El reporte sísmico indicó que el epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, Parinacochas-Ayacucho, tuvo una profundidad de 108 kilómetros.