Sismo de Magnitud 7.2 se Registra en Perú
De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, no se activó alerta de tsunami por el temblor en Ayacucho
De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, no se activó alerta de tsunami por el temblor en Ayacucho
Hoy, 20 de agosto de 2026, se registró un terremoto en la región de Ayacucho, Perú, cuya magnitud fue de 7.2, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El IGP precisó que el sismo ocurrió a las 13:00:16 horas, tiempo local. El reporte sísmico indicó que el epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, Parinacochas-Ayacucho, tuvo una profundidad de 108 kilómetros.
Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que la magnitud preliminar fue de 6.7, mientras que el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis no activó alerta por tsunami.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que permanece atenta a la situación generada por el sismo en Perú.
La dependencia expresó su solidaridad con la población peruana y señaló que la Embajada de México en Perú mantiene comunicación con autoridades locales y con la comunidad mexicana que se encuentra en ese país.
La SRE indicó que este seguimiento tiene como objetivo brindar la asistencia consular que pudiera ser necesaria.
Para las personas mexicanas que requieran apoyo consular en Perú, la dependencia proporcionó el número de emergencia +51 987 569 404.
FBPT