Internacional

Sismo de Magnitud 7.2 se Registra en Perú

De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, no se activó alerta de tsunami por el temblor en Ayacucho

Sismo en PerúTrabajadores de la protección civil de Perú en la calle luego de un sismo. Foto: AFP
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