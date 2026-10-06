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Alertan por Lluvias Torrenciales con Descargas Eléctricas en 6 Estados

Las entidades afectadas son Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero; mientras que en otros cinco estados las precipitaciones serán muy fuertes

Un hombre camina en medio de una fuerte lluvia en la Ciudad de MéxicoUn hombre camina en medio de una fuerte lluvia en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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