Alertan por Lluvias Torrenciales con Descargas Eléctricas en 6 Estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Se pronostican lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Por su parte, el frente número 1 se disipará este martes sobre el norte del Golfo de México, dejando de afectar al territorio nacional.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

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De acuerdo con el SMN, este día se esperan precipitaciones de distintas intensidades en el territorio nacional:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (norte y centro).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (sureste), Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, este y suroeste), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (sur y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (este), Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Morelos y Campeche (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán (norte, centro y oeste) y Quintana Roo (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato.

Mientras que los termómetros alcanzarán nuevamente los 45 °C en algunos estados:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto al pronóstico en el Valle de México, por la mañana pronostica cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (suroeste) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM