El reporte se presentó alrededor de las 13:15 horas de este viernes en el plantel situado en los bulevares Luis Encinas y Villas del Pitic, en la colonia Revolución I, a donde acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes.

El reporte señalaba una pelea en donde se involucraban por lo menos 11 menores, así como presuntamente la presencia de un arma, por lo que las unidades detuvieron a algunas personas, sin que hasta el momento se informe de cuántos y el motivo.

Asimismo, apoyados por otras corporaciones se inició con un operativo de búsqueda por el sector, dado que algunos jóvenes habían huido en una camioneta color azul, la cual fue localizada en las calles Emiliana de Zubeldia y Del Seri a unas cuadras de la secundaria.

La unidad fue llevada a las instalaciones de la Comandancia Centro, sin que hasta el momento se reporte si en ese sitio hubo personas detenidos y si se encontró algún arma de fuego.