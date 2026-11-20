El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero esta cerca de alcanzar un acuerdo con la fiscalía y declararse culpable, según lo que se desprende de la audiencia que se llevó a cabo hoy en la corte de distrito del Este de Nueva York en Brooklyn. Si las partes llegaran a un acuerdo, el juez Block lo aceptaría, según quedó asentado en el reporte de la audiencia.

El juez puso como plazo el próximo 30 de noviembre para que las partes presenten un reporte sobre el estatus del posible acuerdo y las probabilidades de que haya o no un juicio. Al mismo tiempo, dicho juez estableció el 8 de marzo de 2027 como fecha para iniciar la selección del jurado hacia el eventual juicio y el 14 de enero de 2027 como fecha para la siguiente audiencia, en la que podría ya haber una declaración de culpabilidad.

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Caro Quintero es uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como "Don Neto". Se le conocía como "El Narco de Narcos".

Su organización tuvo un papel importante en el narcotráfico mexicano durante la década de 1980. Y durante muchos años fue uno de los principales objetivos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) por el asesinato de Enrique Kiki Camarena.

El 4 de abril de 1985 fue detenido en Costa Rica por el asesinato de Camarena y otros delitos, pero en 2013 salió de prisión en México por una resolución judicial que posteriormente fue revocada.

Finalmente el 15 de julio de 2022 fue recapturado en Sinaloa, en un operativo de la Marina. Y enviado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 junto con otros reclusos reclamados por autoridades estadounidenses.

El 28 de febrero de 2025 compareció ante una corte federal de Brooklyn donde se declaró no culpable.

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