La Fiscalía General de la República (FGR) en Tlaxcala informó que obtuvo de un juez sentencia de seis años de prisión contra Mario ‘N’, por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Una vez expuestos los elementos de prueba contundentes, la Fiscalía Federal en la entidad obtuvo la referida sentencia condenatoria, así como la imposición de una multa de 150 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Los hechos refieren que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al transitar por la carretera México-Veracruz, fueron alertados por una persona quien les mencionó que en una camioneta localizada aproximadamente 50 metros adelante había una persona armada.

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Al realizar una entrevista e inspección a Mario ‘N’ le fue localizada un arma de fuego la cual se encontraba abastecida con seis cartuchos útiles, además diversos envoltorios con clorhidrato de metanfetamina y de dinero en efectivo.

Por lo anterior, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) donde aceptó la celebración de un juicio abreviado.