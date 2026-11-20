Una pena de 10 años de prisión recibió Mauricio 'N', tras ser encontrado como responsable del delito de posesión ilícita de hidrocarburos. Según lo informado, la sentencia fue obtenida por la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención del hoy imputado ocurrió en la comunidad de Arenal, municipio de Espinal, donde elementos de la policía estatal lo interceptaron cuando transportaba aproximadamente siete mil litros de diésel en un tractocamión con tanque cilíndrico.

Al no poder acreditar la procedencia legal de dicho combustible, fue puesto a disposición de las autoridades federales, quienes integraron la investigación y presentaron las pruebas suficientes para obtener la sentencia en contra del detenido.

Además de la pena de prisión, se informó que el sentenciado deberá pagar una multa de un millón 173 mil 100 pesos y permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) del municipio de Poza Rica, al norte de la entidad veracruzana.