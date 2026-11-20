El árbol de navidad, el ponche y las piñatas son elementos representativos de la época navideña, pero en México se suma una tradición que inspira a familias y grupos de amigos a reunirse durante el último mes del año: las posadas.

Aunque son tradiciones que han pasado de generación en generación, pocos conocen el origen religioso detrás de estas festividades, por lo que en N+ te explicamos cuándo inician, cuántos días duran y cuál es su significado.

Dado que las familias ya han iniciado con los preparativos de la época decembrina en un anota previa ya te adelantamos cuándo se pone el árbol de Navidad en 2026, al tiempo que te aclaramos si es mejor elegir entre natural o artificial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hoy Martes 16 de Diciembre Inician Las Posadas Pero Algunos No Saben su Significado en León

¿Cuándo son las posadas 2026 en México?

Las posadas son fiestas representativas de la temporada decembrina que se celebran nueve días antes de la Navidad, cuyo origen se remonta a la llegada de los primeros misioneros a México-Tenochtitlán.

De acuerdo con el semanario Desde la Fe, las posadas navideñas las inventaron los agustinos, quienes para poder evangelizar transformaron las festividades prehispánicas en fiestas cristianas.

Los aztecas celebraban durante el mes de diciembre la llegada de su Dios Huitzilopochtli, festividad que comenzaba el 6 de diciembre y tenía una duración de 20 días. De acuerdo con sus tradiciones, en el templo principal se colocaban estandartes, mientras que en los árboles frutales se instalaban banderas, agrega la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Uno de los lugares donde se establecieron fue en el municipio de Acolman, en el Estado de México, donde se originó la práctica de las posadas hacia finales del siglo XXI.

La tradición establece que las posadas se celebran del 16 al 24 de diciembre.

¿Qué día inician las posadas en México y cuántos días duran en 2026?

En total las posadas se realizan los 9 días anteriores al nacimiento de Jesús, por lo que estas celebraciones que inician el miércoles 16 de diciembre forman parte de la preparación para recibir la llegada del hijo de Dios (25 de diciembre).

Desde la Fe señala que en 1587, fray Diego de Soria, Superior del convento de San Agustín Acolman obtuvo del Papa Sixto V un permiso para autorizar la celebración en la nueva España de las llamadas "Misas de aguinaldo", en los atrios de las iglesias.

De los atrios y los conventos, las posadas llegaron a los patios de las casas para hacer partícipes a familias y grupos de amigos de estas celebraciones en barrios de todo México, que organizan entre el 16 y 24 de diciembre los eventos para celebrar la época navideña.

Con el paso de las generaciones, el ponche, las piñas y los villancicos se incorporaron a esta festividad en la que los católicos acostumbran rezar el rosario, cantar la letanía en procesión y romper la piñata.