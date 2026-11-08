Estilo de vida

Árbol de Navidad Natural o Artificial: ¿Cuál es Mejor y Qué Debes Saber Antes de Comprar?

Elegir un árbol para las fiestas decembrinas depende del presupuesto, el espacio disponible, el mantenimiento y el tiempo que se quiera conservar

En el Estado de México, 239 plantaciones de árboles de Navidad en 34 municipios están listas para recibir a las familias que buscan su árbol navideño. Foto: CuartoscuroEn el Estado de México, 239 plantaciones de árboles de Navidad en 34 municipios están listas para recibir a las familias que buscan su árbol navideño. Foto: Cuartoscuro

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