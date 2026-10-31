Frases para Halloween 2026: 50 Mensajes Cortos y Divertidos para Compartir en Noche de Brujas

Por fin ha llegado la fecha en la que los disfraces no se juzgan y sí concursan. Este 31 de octubre, Noche de Brujas, además de las fiestas, los platillos y el atuendo, también puedes generar un buen momento compartiendo mensajes en redes sociales. Acá te dejamos 50 ideas de mensajes para enviar o publicar en Halloween 2026.
¿Por qué se celebra Halloween?
Antes de que existieran las películas de terror y los disfraces, los pueblos celtas celebraban Samhain, un festival pagano que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno.
Durante esta fecha, se creía que la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se debilitaba, permitiendo que los espíritus regresaran al plano terrenal.
Como medida de protección, la gente encendía fogatas y se disfrazaba con máscaras y pieles de animales, para ahuyentar o confundir a los fantasmas.
Esta fiesta se celebraba entre la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre.
50 frases para compartir en Noche de Brujas
No dejes pasar esta fecha que se celebra solo una vez en el año. Comparte un mensaje divertido por WhatsApp o en tu red social favorita. Aquí te compartimos 50 ideas de amor, sobre deudas y disfraces.
Mi disfraz de este año es adulto funcional.
Esta noche los monstruos salen… y las deudas también.
Halloween: la única noche en que mis ojeras combinan.
Mi disfraz es de hombre invisble, porque esta noche yo no pago.
Mi talento paranormal es desaparecer cuando toca cooperar.
Si no hay pan de muerto, no me inviten.
Este Halloween voy de fantasma, porque nadie me pela.
Me asustan más los precios que las calaveras.
Mi cartera está tan vacía que parece casa embrujada.
No soy bruja, pero en hombres no confío.
¡Qué miedo! Mañana es primero de noviembre y sigo sin dinero.
En México hasta los fantasmas tienen que hacer fila.
Ni la Llorona da tantos gritos como mi mamá cuando no contesto.
Este Halloween se aparece el SAT. ¡Corran!
Mi escoba no vuela, pero sí barre los problemas.