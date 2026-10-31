Frases para Halloween 2026: 50 Mensajes Cortos y Divertidos para Compartir en Noche de Brujas

Por fin ha llegado la fecha en la que los disfraces no se juzgan y sí concursan. Este 31 de octubre, Noche de Brujas, además de las fiestas, los platillos y el atuendo, también puedes generar un buen momento compartiendo mensajes en redes sociales. Acá te dejamos 50 ideas de mensajes para enviar o publicar en Halloween 2026.

¿Por qué se celebra Halloween?

Antes de que existieran las películas de terror y los disfraces, los pueblos celtas celebraban Samhain, un festival pagano que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno.

Durante esta fecha, se creía que la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se debilitaba, permitiendo que los espíritus regresaran al plano terrenal.

Como medida de protección, la gente encendía fogatas y se disfrazaba con máscaras y pieles de animales, para ahuyentar o confundir a los fantasmas.

Esta fiesta se celebraba entre la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre.

50 frases para compartir en Noche de Brujas

No dejes pasar esta fecha que se celebra solo una vez en el año. Comparte un mensaje divertido por WhatsApp o en tu red social favorita. Aquí te compartimos 50 ideas de amor, sobre deudas y disfraces.