La Planta que Atrae a las Abejas y Potencia la Producción de Miel: Así Es el Huizache

En los ecosistemas áridos y semiáridos, el huizache se posiciona como una de las especies de mayor valor ecológico y apícola. Este arbusto o árbol perennifolio, puede alcanzar alturas de entre 1 y 7 metros. Es reconocido por ser una de las principales plantas productoras de néctar y polen aprovechadas por las abejas, desempeñando un rol clave en la biodiversidad regional.

El secreto del huizache para atraer polinizadores radica en sus inflorescencias, que es el conjunto en que se disponen las flores sobre las ramas. Produce pequeños capítulos fasciculados y aromáticos de color amarillo intenso, con un diámetro 6 a 9 mm, según reportó el libro Arbustos y Árboles Silvestres de las Planicies Bajas y Laderas de Montaña en Nuevo León, México (2022), por un equipo de biólogos del Instituto de Biología de la UNAM.

Apicultura de abejas y miel. Foto: Cuartoscuro

Sus flores poseen filamentos amarillos que duplican el tamaño de la corola, garantizando un recurso constante para la recolección de polen y néctar por parte de las abejas durante su etapa de floración.

Sus hojas resaltan por su follaje verde siempre presente y ramas provistas de largas espinas. Al madurar, genera un fruto en forma de legumbre indehiscente que contiene semillas envueltas en un mesocarpo dulce.

Árbol de Huizache en Guerrero 16102026 Foto: Cuartoscuro

El huizache prospera en ecosistemas terrestres que se desarrollan en zonas con climas áridos y semiáridos, donde llueve muy pocas veces al año. Además, en bosques bajos y pastizales, adaptándose desde los 200 hasta los mil 400 metros de altitud.

Sus beneficios van más allá de la apicultura:

Restauración ambiental: Ayuda a controlar la erosión en suelos degradados.

Aprovechamiento maderable: Se emplea en la elaboración de postes, cercas, muebles, leña y carbón.

En estados como Nuevo León o Chihuahua, el huizache demuestra una enorme capacidad de regeneración. Lo que en ocasiones se considera una maleza invasora en predios abandonados es, en realidad, un refugio indispensable para las abejas y un pilar fundamental para el equilibrio ecológico de las zonas áridas.

TLS