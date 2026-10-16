Estilo de vida

La Planta que Atrae a las Abejas y Potencia la Producción de Miel: Así Es el Huizache

Descubre las propiedades del huizache, un árbol clave para la apicultura por su néctar y polen. Conoce sus flores y su valor ecológico en el norte del país

Flor de Huizache, un árbol espinozo donde proliferan las abejasFlor de Huizache, un árbol espinozo donde proliferan las abejas. Foto: IB UNAM (2022)

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