Resultados Lotería Nacional Hoy 16 de Octubre: Números Ganadores y Premio Mayor Sorteo Especial

Para sorpresa de muchos este viernes se realiza una rifa de 27 millones de pesos, por eso es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 16 de octubre 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Especial 317, que conmemora la creación del auto Olinia, el primer carro eléctrico hecho en México.

Si aún no sabes cuándo ni cómo se juega la Lotería Nacional mexicana, hoy te dejamos los resultados del Sorteo Mayor 4031 y el lugar en donde cayó el número ganador del premio mayor. También te dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Zodiaco 1764.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

En lo que respecta al juego de hoy, si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 16 de octubre (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería Nacional hoy?

Antes de mostrarte la lista completa, el boleto ganador del premio mayor es el número 52399, que asciende a una cifra de 27 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 31018, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 3 millones de pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

Lista de resultados Lotería Nacional 16 de octubre 2026

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Especial 317 de este día:

El número 52399 obtiene premio de 27,000,000.00 pesos.

El número 31018 obtiene premio de 3,000,00.00 pesos.

El número 57421 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 08392 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 28357 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 20334 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 57973 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 14401 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 29786 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 37480 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 23553 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 36313 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 40083 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 31491 obtiene premio de 127,000.00 pesos.



La lista completa de números ganadores del Sorteo Especial 317 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 16 de octubre 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO