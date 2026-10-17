Economía

Resultados Lotería Nacional Hoy 16 de Octubre: Números Ganadores y Premio Mayor Sorteo Especial

Consulta la lista de premios y el número ganador que obtuvo el premio mayor de 27 millones de pesos por el sorteo de la Lotería Nacional de este viernes

Resultados de la Lotería Nacional hoy 16 de octubre 2026 número ganador del Sorteo Especial 317El Sorteo Especial 317 de la Lotería Nacional da un premio mayor de 27 millones. Foto: X @Lotenal

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