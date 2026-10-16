Economía

Peso Mexicano Se Encamina a Frenar Cinco Semanas de Pérdidas Frente al Dólar

La moneda mexicana registra una ligera apreciación, mientras los mercados evalúan las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos

Monedas y billetes mexicanosMonedas y billetes de México. Foto: Cuartoscuro

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