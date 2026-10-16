Peso Mexicano Se Encamina a Frenar Cinco Semanas de Pérdidas Frente al Dólar

El peso mexicano muestra una recuperación moderada este viernes, con la posibilidad de cerrar la semana en terreno positivo y poner fin a una racha de cinco semanas consecutivas de pérdidas.

El tipo de cambio se ubicaba en 18.3740 pesos por dólar, lo que representaba un avance de 0.12% frente al precio de referencia del jueves.

La volatilidad llevó al peso a negociarse el miércoles en 18.6060 unidades por dólar, su nivel más débil desde noviembre de 2025.

El Banco de México (Banxico) publica diferentes referencias para el tipo de cambio, por lo que el valor puede variar según la operación y la institución financiera.

El tipo de cambio actual es de 18.4250 pesos por dólar.

Uno de los elementos que siguen los inversionistas son las declaraciones de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien evitó anticipar cuál será el rumbo de la política monetaria durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, celebradas en Bangkok.

La cautela mantiene la atención de los mercados sobre la próxima reunión de la Fed, programada para el 27 y 28 de octubre, ante las expectativas de que las tasas de interés permanezcan sin cambios en esa decisión.

FBPT