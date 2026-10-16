Katie Zacharia Deja Puesto de Secretaria de Prensa de la Casa Blanca

De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca y diversos medios, Katie Zacharia dejó el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca apenas cinco días después de asumirlo.

Su salida ocurrió después de que Donald Trump sugiriera públicamente que reconsiderara su permanencia. “Tal vez esto no sea para ella”, dijo el presidente este viernes, aunque señaló que dejaría la decisión en sus manos.

Las críticas comenzaron tras su primera rueda de prensa, que duró únicamente 15 minutos y en la que solo respondió tres preguntas.

Pero la polémica creció por sus credenciales como abogada, pues reconoció que no aprobó el examen de acceso a dicha profesión en California.

"Le dije: Si yo fuera tú, me lo replantearía", indicó Trump este viernes en la Casa Blanca, antes de acudir a un mitin republicano en Georgia, como parte de su agenda rumbo a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El mandatario estadounidense aseguró que hablaría con Zacharia cuando regresara a la Casa Blanca y que dejaría la decisión en sus manos.

"¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto", afirmó ante los periodistas, antes de añadir que dejaría "que ella tome esa decisión".

Katie Zacharia asumió como nueva jefa de prensa el 12 de octubre, después de que Karoline Leavitt dejó el puesto en agosto para centrarse en su familia.

Al día siguiente, la funcionaria tuvo su primera comparecencia ante la prensa, pero esta duró apenas 14 minutos; Zacharia leyó buena parte de sus declaraciones y respondió solo tres preguntas, todas de medios conservadores.

Tuvo dificultades para responder a algunas cuestiones, como el tema del intercambio de información de inteligencia con Ucrania.

Y a todo ello se sumaron luego dudas sobre su trayectoria profesional.

Al anunciar su nombramiento, Trump la presentó como abogada, pero ella reconoció esta semana que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California, que realizó en 2011 tras graduarse en Derecho por la Universidad Pepperdine.

"Anoche estuvo en 'Fox & Friends' (un programa de la cadena Fox). La han tratado, diría yo, de forma bastante desagradable. Hace dos minutos le dije a Katie: 'No tienes por qué hacer esto si no quieres'", afirmó Trump.

Zacharia por su parte, este viernes en entrevista con Fox News, argumentó que su función es "representar al presidente ante la prensa" y no ejercer como abogada de la Casa Blanca.

SPB