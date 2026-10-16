Internacional

Katie Zacharia Deja Puesto de Secretaria de Prensa de la Casa Blanca

La funcionaria recibió críticas por su primera rueda de prensa y por situaciones respecto a su trayectoria profesional

Katie Zacharia detrás del presidente Donald Trump al salir de la Casa Blanca el 13 de octubre de 2026. Foto: ReutersKatie Zacharia detrás del presidente Donald Trump al salir de la Casa Blanca el 13 de octubre de 2026. Foto: Reuters

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