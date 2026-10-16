Internacional

Katie Zacharia, Jefa de Prensa de Trump, Admite Que No Tiene Licencia de Abogada

La nueva secretaria, egresada de la Universidad Pepperdine, reconoció que reprobó el examen para obtener su licencia

Katie Zacharia, Jefa de Prensa de TrumpKatie Zacharia, Jefa de Prensa de Trump. Foto: Reuters

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