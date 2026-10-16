Katie Zacharia, Jefa de Prensa de Trump, Admite Que No Tiene Licencia de Abogada

Después de varios días de polémica, la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, de 41 años, reconoció que no pasó la prueba para obtener su licencia como abogada.

La funcionaria, que sustituyó a Karoline Leavitt, despejó así las dudas que cayeron sobre ella después de su presentación esta semana, luego de que Trump anunciara su cargo y la presentara como abogada.

La controversia se intensificó después de que medios estadounidenses señalaran que no encontraron registros públicos que acrediten que Zacharia cuenta con una licencia para ejercer la abogacía en Estados Unidos.

Fue este jueves, durante una entrevista en Fox News, que Katie fue cuestionada y finalmente reconoció con un 'sí' que no tenía los papeles para acreditarse bajo el título que usó en el principio de sus funciones.

Y es que se autodenominó en redes sociales y programas de televisión como asesora jurídica y afirmó que había trabajado como abogada en una firma en Pekín.

Pero las credenciales legales de Zacharia quedaron en entredicho después de que diera una respuesta inconclusa sobre dónde había aprobado el examen de abogacía.

Zacharia se graduó de la facultad de derecho de la Universidad Pepperdine en 2011, pero obtener un título en derecho no califica automáticamente a alguien para ejercer la profesión.

En una entrevista con Fox News el jueves, el presentador Sean Hannity le preguntó: "Usted se presentó al examen de abogacía, pero no aprobó el examen de abogacía, ¿correcto?". "Sí", respondió ella.

Previamente, dejó entrever lo inevitable, pero fue críptica durante una entrevista con el medio conservador Real America's Voice, al decir que se había inscrito para presentar el examen, pero estaba "distraída y abrumada" por los planes para mudarse a China con su marido.

Y agregó: "Los resultados son en cierto modo irrelevantes porque sabía que no iba a necesitar el título de abogada en China".

ICM