Katie Zacharia: Esta es la Polémica que Rodea a la Nueva Secretaria de Prensa de Trump

Katie Zacharia fue nombrada secretaria de Prensa de la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. Sin embargo, sus primeros días en el cargo quedaron marcados por cuestionamientos sobre sus credenciales profesionales y una primera conferencia ante los medios que duró apenas 14 minutos.

Zacharia sustituyó a Karoline Leavitt, quien dejó el puesto en agosto pasado. Trump anunció el nombramiento a través de su red social Truth Social, donde describió a la nueva portavoz como una colaboradora leal y comprometida con el movimiento MAGA, acrónimo de “Make America Great Again”.

La controversia se intensificó después de que medios estadounidenses señalaran que no encontraron registros públicos que acrediten que Zacharia cuenta con una licencia para ejercer la abogacía en Estados Unidos, pese a que el mandatario la presentó como abogada.

Pero, ¿quién es Katie Zacharia? Ella es una comentarista política conservadora que ha participado en medios como Fox News y Newsmax. Estudió Ciencias Políticas en Pepperdine University y obtuvo un título en Derecho en la misma institución en 2011, de acuerdo con información publicada por la universidad.

Antes de llegar a la Casa Blanca, trabajó como asesora sénior de comunicaciones en Trump Media & Technology Group, empresa vinculada a Truth Social. También ocupó brevemente un cargo como portavoz adjunta y subsecretaria adjunta de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional durante 2026.

Su trayectoria incluye labores en el ámbito jurídico internacional en China y como asesora legal general de la organización conservadora Fix California.

Pepperdine University confirmó su formación académica y anunció su nombramiento el 9 de octubre.

La principal controversia surgió después de que medios estadounidenses investigaran si Zacharia cuenta con autorización para ejercer la abogacía en alguna jurisdicción de Estados Unidos.

De acuerdo con The Associated Press, el Colegio de Abogados de California informó que no encontró registros de licenciamiento a su nombre bajo las variantes consultadas. El medio independiente Popular Information también reportó que no encontró evidencia de que estuviera autorizada para ejercer en los estados estadounidenses que revisó.

El pasado martes 13 de octubre, durante su primera comparecencia ante la prensa, Zacharia fue cuestionada sobre dónde había aprobado el examen profesional para ejercer como abogada. Su respuesta inicial fue: “Cuando me mudé a China”, sin aclarar de manera concluyente qué examen había presentado ni qué acreditación poseía.

Posteriormente, la Casa Blanca difundió una declaración atribuida a Zacharia en la que sostuvo que ejerció derecho de transacciones internacionales con las credenciales correspondientes. Sin embargo, según los reportes publicados hasta el 14 de octubre, no se habían presentado pruebas públicas que aclararan las dudas sobre su licencia profesional.

La organización Campaign for Accountability presentó una queja ante el Colegio de Abogados de California para solicitar que investigue si Zacharia se presentó indebidamente como abogada. La presentación de esta queja no significa que se haya determinado una infracción ni que exista una resolución en su contra.

Además de los cuestionamientos sobre su formación profesional, Zacharia recibió críticas por su debut ante los periodistas de la Casa Blanca. La comparecencia duró aproximadamente 14 minutos y estuvo centrada, en gran medida, en destacar los resultados y las acciones de la administración Trump.

La Casa Blanca defendió su desempeño. En un comunicado publicado el 13 de octubre, calificó la presentación como contundente y sostuvo que sirvió para destacar los resultados del Gobierno. Trump también expresó una opinión favorable sobre su primera intervención.

Como secretaria de Prensa, Zacharia tiene entre sus funciones comunicar las decisiones presidenciales, responder a los cuestionamientos de los medios y defender públicamente las acciones del Gobierno estadounidense.

Su nombramiento y las dudas sobre sus credenciales han colocado sus primeros días en el cargo bajo escrutinio, mientras continúa sin aclararse públicamente si cuenta con una licencia para ejercer la abogacía en alguna jurisdicción de Estados Unidos.

PT