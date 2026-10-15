Internacional

Katie Zacharia: Esta es la Polémica que Rodea a la Nueva Secretaria de Prensa de Trump

La portavoz debutó con una conferencia de 14 minutos y enfrenta cuestionamientos sobre su licencia para ejercer como abogada en Estados Unidos

Katie ZachariaFoto: AP
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