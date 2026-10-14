Internacional

Donald Trump Plantea Disparar a Quienes Filtran Información Clasificada

Durante un mitin en Arizona, el mandatario equiparó a los periodistas con los filtradores

Donald Trump Plantea Disparar a Quienes Filtran Información ClasificadaEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación antes de subir al Air Force One. Foto: Reuters

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