Donald Trump Plantea Disparar a Quienes Filtran Información Clasificada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que se debería disparar a quienes filtran información clasificada, al referirse a una incursión militar que canceló a último momento después de que se filtraran detalles de la operación. Lo dijo este miércoles durante un mitin de campaña en Bullhead City, Arizona.

"En mi opinión, a los que filtran información se les debería disparar", dijo Trump.

El mandatario republicano calificó a los filtradores de "escoria de la tierra" y afirmó que deberían ser castigados "con mucha, mucha firmeza".

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Argumentó que la filtración es especialmente grave cuando revela a qué hora se va a atacar a un país y el motivo del ataque es defensivo, porque se busca evitar que ese país tenga un arma capaz de volar por los aires a millones de personas de un solo disparo.

Poco después, Trump cargó contra los periodistas y dijo que son casi tan malos como un filtrador porque difunden información falsa.

"Eso los convierte en un filtrador", declaró.

Las declaraciones se producen en pleno litigio judicial con CNN, MS NOW y Político, medios a los que Trump vetó el acceso a la Casa Blanca después de acusarlos de difundir información falsa.

Con información de EFE.

CT