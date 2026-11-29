Una caravana del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), integrada por alrededor de mil 550 hombres y mujeres, pospuso su salida hacia la Ciudad de México, donde se reunirá con madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas. Ante la movilización, el Gobierno federal aseguró que garantizará el derecho al libre tránsito, la manifestación y la libertad de expresión de sus participantes.

La Secretaría de Gobernación informó que quienes integran la caravana podrán desplazarse libremente por el territorio nacional, reunirse, organizarse y participar en actividades colectivas, además de expresar sus ideas y posicionamientos sin restricciones.

En un posicionamiento, la dependencia señaló que la protección de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades democráticas son prioridades del Gobierno de México, por lo que reiteró su compromiso con el respeto a la pluralidad de expresiones.

El contingente zapatista definió como su punto de partida el Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI-UNITIERRA), en San Cristóbal de Las Casas. Sus integrantes, vestidos con chalecos antirreflectantes, pasamontañas y cubrebocas, comenzaron a abordar autobuses para trasladarse a la capital del país.

El subcomandante insurgente Moisés, vocero del EZLN, explicó a N+ que el propósito central del recorrido es encontrarse con madres buscadoras, padres y familiares de personas desaparecidas para escuchar sus testimonios y acompañar sus demandas.

El dirigente indicó que alrededor de 800 personas buscadoras estaban registradas para participar en los encuentros, aunque se esperaba que la cifra aumentara durante los próximos días.

“Estamos listos ya, los escucharon los mil 551 que vamos, a eso vamos a escuchar hasta ahorita, creo que va más o menos como 800 que están registradas y más los que se van a registrar estos días. Estamos dispuestos a escucharlas", afirmó.

Moisés también confirmó que el capitán insurgente Marcos no formará parte de esta movilización y permanecerá en Chiapas, en medio de conflictos relacionados con comunidades zapatistas, presuntos actos de hostigamiento y afectaciones por terrenos por la construcción de una autopista federal en el municipio de Ocosingo.

La primera actividad de la gira incluyó un encuentro con madres buscadoras en Chiapas. El vocero calificó la reunión como un comienzo positivo, aunque señaló que no existe la satisfacción mientras siga la desaparición de personas y persista la falta de justicia.

“Eso es lo que queríamos, eso ya lo tenemos archivado ya y es el comienzo, estuvo buenísimo... (Pregunta: ¿Ustedes también quedaron satisfechos?)... Satisfechos no porque está la injusticia, la falta de los ausentes, nuestros ausentes, para nosotros no nos importa, somos la misma raza somos los mismos humanos, no estamos satisfechos de lo que nos dijeron”, dijo.

En la Ciudad de México, los insurgentes del EZLN prevén instalarse en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes. A partir del 2 de diciembre, realizarán encuentros para escuchar a familiares que buscan a sus seres queridos.

La movilización tendrá otro momento relevante el 1 de enero de 2027, cuando el EZLN conmemore por primera vez fuera de Chiapas el aniversario del levantamiento armado de 1994, con actividades en la capital del país.

TLS