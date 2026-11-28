La delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llegará a la Ciudad de México este domingo 29 de noviembre de 2026, como parte de la denominada Gira por la Vida: Capítulo México, que contempla encuentros con madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.

De acuerdo con la información difundida por el movimiento zapatista, la caravana saldrá este sábado 28 de noviembre, alrededor de las 17:00 horas, desde el Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI), en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Para el traslado se contempla la participación de mil 530 integrantes del EZLN, quienes viajarán en aproximadamente 35 autobuses rumbo a la capital del país. Aunque la llegada está prevista para el domingo, todavía no se ha establecido una hora exacta.

Una vez en la capital, la delegación tendrá como sede la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas 'Samir Flores Soberanes', ubicada en avenida México-Coyoacán número 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Desde este lugar se desarrollarán parte de las actividades contempladas en la Gira por la Vida, que busca generar encuentros con colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas.

Las reuniones en la Ciudad de México están programadas del 2 de diciembre de 2026 al 4 de enero de 2027.

Estas actividades forman parte de una serie de encuentros que el movimiento zapatista realiza en diferentes entidades del país para escuchar a las familias, conocer sus experiencias y expresar su solidaridad ante la problemática de las desapariciones.

La gira comenzó con reuniones en Chiapas, donde madres buscadoras de distintos colectivos se encontraron con integrantes del EZLN y con el subcomandante Moisés.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), hasta el momento se habían registrado alrededor de 760 personas de 27 estados para participar en los distintos encuentros programados por el movimiento.

PT