Black Friday 2026: Así Están los Tiempos de Espera en Puentes de Ciudad Juárez
Consulta los tiempos de espera para cruzar hacia Estados Unidos durante este Black Friday
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Si planeas cruzar hacia Estados Unidos durante este Black Friday, aquí te presentamos los tiempos de espera actualizados en los cruces internacionales de la frontera norte de Chihuahua, de acuerdo con información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.
Debido a las ofertas en diversos establecimientos comerciales de El Paso, Texas, se prevé una mayor afluencia de compradores, por lo que los tiempos pueden variar a lo largo del día, dependiendo del flujo vehicular y los procesos de revisión en los puentes internacionales.
Puente Internacional Paso del Norte
Carril general: 80 minutos
Ready Lane: 75 minutos
SENTRI: 2 minutos
Puente Internacional Córdova de las Américas
Carril general: 60 minutos
Ready Lane: 45 minutos
Puente Internacional Zaragoza-Ysleta
Carril general: cerrados
Ready Lane: 65 minutos
SENTRI: 5 minutos
Puente Internacional Guadalupe-Tornillo
Carril general: 0 minutos
Puente Internacional Santa Teresa
Carril general: 25 minutos
Ready Lane: 20 minutos