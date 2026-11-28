Si planeas cruzar hacia Estados Unidos durante este Black Friday, aquí te presentamos los tiempos de espera actualizados en los cruces internacionales de la frontera norte de Chihuahua, de acuerdo con información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.

Debido a las ofertas en diversos establecimientos comerciales de El Paso, Texas, se prevé una mayor afluencia de compradores, por lo que los tiempos pueden variar a lo largo del día, dependiendo del flujo vehicular y los procesos de revisión en los puentes internacionales.

Puente Internacional Paso del Norte

Carril general: 80 minutos

Ready Lane: 75 minutos

SENTRI: 2 minutos

Puente Internacional Córdova de las Américas

Carril general: 60 minutos

Ready Lane: 45 minutos

Puente Internacional Zaragoza-Ysleta

Carril general: cerrados

Ready Lane: 65 minutos

SENTRI: 5 minutos

Puente Internacional Guadalupe-Tornillo

Carril general: 0 minutos

Puente Internacional Santa Teresa