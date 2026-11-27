El movimiento de viajeros hacia Estados Unidos por las compras del Black Friday provocó largas filas en los puentes internacionales de Matamoros y Reynosa, donde automovilistas enfrentaron tiempos de espera de hasta una hora y media para cruzar hacia el Valle de Texas.

Durante este viernes 27 de noviembre, la afluencia vehicular aumentó debido a las ofertas comerciales en tiendas estadounidenses, así como a las personas que aprovecharon el fin de semana largo para viajar y realizar compras.

En Reynosa, los cruces internacionales Reynosa-Hidalgo y Anzaldúas registraron las mayores demoras durante la jornada, mientras que en Matamoros también se reportaron tiempos de espera de hasta una hora en algunos de sus principales puentes.

¿Cuánto tiempo de espera hay en los puentes internacionales de Matamoros?

De acuerdo con el último reporte de tiempos de espera de CBP consultado a las 5:00 horas de la tarde de este viernes, los cruces internacionales de Matamoros presentaban las siguientes condiciones para vehículos particulares:

Puente Viejo: 1 hora y 10 minutos.

Puente Nuevo (Gateway): 1 hora.

Puente Los Tomates (Veterans): 50 minutos.

Puente Libre Comercio (Los Indios): 45 minutos.

Los tiempos corresponden a la fila general de automovilistas y pueden cambiar conforme aumenta o disminuye el flujo vehicular.

¿Cómo están las filas en los puentes internacionales de Reynosa?

En Reynosa, la situación también presentó complicaciones para quienes buscaban llegar a Texas. De acuerdo con el último reporte de tiempos de espera de CBP consultado a las 5:00 horas de la tarde de este viernes, los cruces internacionales de Reynosa presentaban las siguientes condiciones para vehículos particulares:

Puente Reynosa-Hidalgo: 55 minutos.

Puente Anzaldúas: 50 minutos.

El incremento en la movilidad fronteriza también estuvo relacionado con la celebración del Día de Acción de Gracias, la suspensión de clases y por el Consejo Técnico Escolar.