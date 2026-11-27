Un automóvil, una motocicleta y una camioneta protagonizaron un aparatoso choque múltiple cerca de la Central de Autobuses CAPU sobre el Boulevard Norte en la capital poblana.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo arrolló a la unidad de dos ruedas, dejándola en medio de los dos automotores, provocando el accidente en la vialidad antes mencionada.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 16:00 horas de este viernes 27 de noviembre de 2026, generando afectaciones en la circulación vehicular en uno de los carriles con sentido al Mercado Hidalgo.

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Cuerpos de emergencias acudieron al lugar de los hechos frente al mercado conocido como la Fayuca para atender a las personas afectadas y posteriormente realizar el retiro de las unidades.

Cabe destacar que por el incidente ocurrido sobre el Boulevard Norte, cerca de la CAPU Puebla, no se reportaron personas lesionadas, dejando como saldo solo daños materiales.

Con información de N+

GMAZ