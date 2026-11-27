Un camión de carga tipo torton se quedó sin frenos cuando circulaba sobre la carretera federal Atlixco–Izúcar de Matamoros, a la altura del entronque con el boulevard Niños Héroes de Puebla.

El conductor perdió el control de la pesada unidad, que terminó impactando contra las instalaciones de un establecimiento comercial de Topolino.

El percance generó la movilización de los cuerpos de emergencia y de elementos de Protección Civil, quienes realizaron labores para mitigar riesgos y atender la emergencia.

Por fortuna, al momento del impacto, el establecimiento se encontraba vacío, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Pese a lo aparatoso del accidente, el saldo fue únicamente de daños materiales, tanto en el inmueble como en la unidad de carga.

En otro hecho vial, el Periférico Ecológico de Puebla fue escenario de un accidente que estuvo a punto de terminar en una carambola de seis vehículos.

Un motociclista perdió el control de su unidad y derrapó a la altura del entronque con la carretera federal Puebla–Atlixco, situación que puso en riesgo a los automovilistas que circulaban por la zona.

El percance evidenció el peligro que representa cualquier imprevisto sobre esta vialidad, donde convergen vehículos particulares, motocicletas y unidades de carga pesada.

La velocidad a la que circulan los automovilistas y la falta de distancia entre vehículos pueden convertir un accidente aislado en una colisión múltiple de graves consecuencias.

De ahí la importancia de respetar los límites de velocidad, evitar maniobras imprudentes y mantener una distancia segura, principalmente en los accesos y entronques del Periférico Ecológico.

Con información de N+

MCS