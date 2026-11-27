Un hombre de la tercera edad, habitante de la comunidad de Bacabachi, perdió la vida al ser embestido por el conductor de un tractocamión que se dio a lal fuga, en hechos ocurridos sobre la carretera federal México 15, en el municipio de Navojoa, cuyo conductor se dio a la fuga.



Tras el accidente, la tarde del jueves, el chofer de la pesada unidad presuntamente continuó su camino hacia el sur sin detenerse para auxiliar a la víctima, por lo que se desplegó un operativo para localizarlo.



Las investigaciones permitieron establecer que el trailero llegó hasta una caseta de cobro, donde abandonó el tractocamión y abordó un autobús de pasajeros para intentar retirarse del lugar. Sin embargo, fue ubicado mediante un operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal, personal del C5 y de CAPUFE.



Socorristas de Cruz Roja acudieron al sitio del atropellamiento, donde confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.



El conductor fue detenido y quedó a disposición de las autoridades, que investigarán las circunstancias del accidente y determinarán las responsabilidades correspondientes.