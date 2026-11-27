Hombre de la Tercera Edad Muere tras ser Embestido por un Tráiler en Navojoa, Sonora
El conductor del tractocamión presuntamente se dio a la fuga tras los hechos ocurridos sobre la carretera Federal México 15
Escucha este artículo
El conductor del tractocamión presuntamente se dio a la fuga tras los hechos ocurridos sobre la carretera Federal México 15
Escucha este artículo
Un hombre de la tercera edad, habitante de la comunidad de Bacabachi, perdió la vida al ser embestido por el conductor de un tractocamión que se dio a lal fuga, en hechos ocurridos sobre la carretera federal México 15, en el municipio de Navojoa, cuyo conductor se dio a la fuga.
Tras el accidente, la tarde del jueves, el chofer de la pesada unidad presuntamente continuó su camino hacia el sur sin detenerse para auxiliar a la víctima, por lo que se desplegó un operativo para localizarlo.
Las investigaciones permitieron establecer que el trailero llegó hasta una caseta de cobro, donde abandonó el tractocamión y abordó un autobús de pasajeros para intentar retirarse del lugar. Sin embargo, fue ubicado mediante un operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal, personal del C5 y de CAPUFE.
Socorristas de Cruz Roja acudieron al sitio del atropellamiento, donde confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.
El conductor fue detenido y quedó a disposición de las autoridades, que investigarán las circunstancias del accidente y determinarán las responsabilidades correspondientes.