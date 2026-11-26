Dos adultos identificados como Omar y Rosita perdieron la vida en un incendio la mañana del jueves, en una vivienda de la colonia Héroes, del municipio de Nogales, donde estaban solos debido a que su madre permanece hospitalizada.



Las víctimas eran hermanos y ambos tenían discapacidad intelectual, además de que no contaban con la capacidad de comunicarse verbalmente.



El incendio ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Río Babasac y Río Santiago, en la colonia Héroes, donde Omar y Rosita fallecieron.



La madre de ambos, una mujer de aproximadamente 85 años, estaba internada en un hospital debido a una caída, por lo que los hermanos permanecían sin compañía cuando ocurrió el siniestro.



Al lugar acudieron elementos de Bomberos de Nogales, quienes sofocaron las llamas pero, debido a la intensidad del siniestro, no fue posible sacar a los hermanos con vida.



De momento se desconocen las causas de la muerte, por lo que serán las autoridades investigadoras, con ayuda de peritos especializados, los encargados de determinar qué fue lo que ocurrió.