Un fuerte operativo de seguridad se llevó a cabo este día en inmediaciones de los mercados Morelos y Jorge Murad, al norte de a ciudad de Puebla.

De acuerdo con primeros reportes hay presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal, además de un helicóptero sobrevolando el lugar desde hace varios minutos.

Personal del Ejército Mexicano hizo presencia en inmigraciones del mercado Jorge Murad la tarde de este jueves.

Por lo menos cinco camionetas con efectivos permanecieron en la zona. Comerciantes dijeron desconocer si tenía relación con algún operativo, ya que la actividad tanto en ese como en el Mercado Morelos no se vio afectada.

Hasta el momento no se ha emitido información oficial.

Con información de N+

JAPR