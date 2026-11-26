Comerciantes de la zona donde se encontraba el Mercado Municipal de Mexicali llevarán nuevamente un escrito, respaldado por 300 firmas, a la oficina de la Presidencia Municipal, con el objetivo de que sean tomados en cuenta en la decisión sobre el futuro del terreno.

Anteriormente, se les informó sobre la posibilidad de construir un parque público, propuesta que rechazaron al considerar que el espacio podría ser ocupado por personas en situación de calle.

Los comerciantes expresaron su preocupación por lo ocurrido en la Plaza del Mariachi, donde, según denuncian, la presencia de personas que pernoctan en el lugar ha reducido la posibilidad de que las familias acudan a este espacio.

JMR