Después de cuatro años de lucha contra el cáncer linfático y luego de haberse sometido con éxito a un trasplante de médula ósea en la ciudad de Monterrey, Johan Vicente podría regresar a Mexicali a finales de diciembre, si su evolución médica continúa de manera favorable.

Sin embargo, para volver a casa es indispensable que cuente con una habitación completamente aislada y con condiciones especiales de higiene, la cual permita protegerlo de cualquier infección mientras su sistema inmunológico termina de recuperarse. Actualmente, su familia no cuenta con los recursos necesarios para construirla, hasta el momento, únicamente ha conseguido 25 hojas de tablaroca.

Ante la premura de la fecha, solicitan el apoyo de la ciudadanía con materiales de construcción, mano de obra o donativos económicos. Las personas interesadas en sumarse a esta causa y contribuir para que Johan continúe su recuperación en su hogar pueden comunicarse directamente con su mamá, Maribel Vicente, al número telefónico 686 433 5967.

JMR