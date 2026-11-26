Un joven de 18 años fue asesinado a balazos y otras dos personas resultaron lesionadas la tarde de este miércoles en la colonia 21 de Marzo, al suroriente de Culiacán.

La víctima fue identificada como Carlos Marcelino. Los lesionados, un hombre y una mujer jóvenes, fueron trasladados en un vehículo particular a recibir atención médica.

El ataque ocurrió poco después de las 16:30 horas, cuando sujetos armados que viajaban en un vehículo gris oscuro dispararon contra las víctimas y posteriormente huyeron.

El joven quedó sin vida frente a un establecimiento de venta de autopartes usado, ubicado sobre la calle Eulogio Parra, entre Joaquín Sánchez y Francisco Tolentino. En el lugar se localizaron casquillos de distintos calibres.