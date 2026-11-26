Una mujer de la tercera edad fue despojada de 200 mil pesos por un par de motociclistas que le arrebataron su bolso al interior de una notaría que se encuentra en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer se encontraba dentro de la notaría ubicada sobre la Av. Hidalgo, al cruce con Amado Nervo, en la colonia Ladrón de Guevara, cuando los presuntos delincuentes le quitaron su bolso y se llevaron la cantidad de 200 mil pesos.

De acuerdo con el reporte, la mujer había arribado a la notaría para realizar la transacción relacionada con un inmueble, sin embargo, los motociclistas responsables del robo estaban esperándola.

Oficiales de la Comisaría de Guadalajara llegaron al lugar de los hechos, solicitaron los videos de las cámaras de vigilancia del establecimiento para obtener más características de los motociclistas que robaron a la mujer.

Hasta el momento se desconoce cuál fue el rumbo que tomaron los motociclistas tras haber robado el bolso de la mujer, sin embargo, la autoridad correspondiente se encargará de esclarecer el caso y localizar a los presuntos delincuentes.