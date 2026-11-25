La primera tormenta invernal está ingresando a México, y Jalisco es uno de los estados que será afectado, ya que se esperan lluvias y caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas: especialmente en Los Altos y en el Nevado de Colima.

El termómetro ya marcó 0ºC en el municipio de Gómez Farías, la temperatura más baja hasta ahora en el estado de Jalisco, de acuerdo a monitoreos de la Conagua.

Carlos Román, geógrafo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, explicó que la entrada de humedad proviene del Pacífico.

“De hecho, en el satélite aparece esa banda de nubes, que es la corriente en chorro tropical que se va a unir con la corriente polar, lo que se conoce como una configuración del viento, como una vaguada, que es una zona donde el viento aspira el aire, lo hace que suba y esto va a hacer que tengamos tormentas, lluvia y caída de aguanieve”, informó Román.

Sumado a esto, el frente frío número 8 también está generando el frío y las lluvias con más intensidad en la zona del sur del país.

“Hay mucha inconsistencia de los modelos, por lo que es el fenómeno de El Niño, porque estamos atravesando un panorama que no se había visto desde hace muchos años. Es un fenómeno muy fuerte, que precisamente en este trimestre de noviembre, diciembre y enero, es cuando está desarrollándose su fase más fuerte”, explicó el geógrafo.

Mientras que en la zona urbana de Guadalajara, en los próximos días se esperan temperaturas mínimas de 8 a 9ºC y máximas de 18 a 19ºC.