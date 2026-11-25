El ingreso de aire frío mantiene temperaturas bajas durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre en Tamaulipas, donde se espera un ambiente fresco en gran parte de la entidad, con cielo parcialmente soleado y temperaturas que aumentarán ligeramente durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante las primeras horas del día se registró una temperatura de referencia de 12 grados centígrados, mientras que para la tarde se prevén valores máximos cercanos a los 18 grados.

En la zona norte del estado, municipios como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo tendrán condiciones frescas, principalmente durante la mañana y noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 8 continuará generando efectos en Tamaulipas, principalmente con un evento de Norte que podría alcanzar rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora durante la mañana.

Además, se pronostican lluvias aisladas en algunas regiones del estado, con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas tamaulipecas.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones por los cambios de temperatura y las fuertes rachas de viento, especialmente en zonas costeras

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil?

Protección Civil recomienda a la población de Tamaulipas tomar precauciones ante las bajas temperaturas y las fuertes rachas de viento ocasionadas por el frente frío número 8.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Abríguese adecuadamente: utilizar ropa gruesa y vestirse en capas para conservar el calor corporal.

Proteger a los grupos vulnerables: prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar cambios bruscos de temperatura: cubrir nariz y boca al salir de lugares cálidos.

Revisar los calentadores: mantener ventilados los espacios cuando se utilicen aparatos de gas y apagarlos antes de dormir.

Asegurar objetos: retirar o sujetar láminas, macetas, anuncios y otros artículos que puedan ser desplazados por el viento.

Tomar precauciones al conducir: reducir la velocidad ante lluvia, pavimento mojado o bancos de niebla.

Evitar ingresar al mar: respetar las restricciones en playas y zonas costeras debido al oleaje elevado.

Mantenerse informado: consultar los avisos oficiales de Protección Civil y tener a la mano los números de emergencia.

Las autoridades también exhortan a evitar el uso de anafres o braseros dentro de habitaciones cerradas, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.