El frente frío número 8 golpea en este momento buena parte de la República. Además de precipitaciones, ha provocado un fenómeno de norte en el golfo de México.

Se va el frente frío, pero no el frío

Aunque sus efectos habrán de desvanecerse para el día jueves, las bajas temperaturas continuarán. Esto se debe a que la masa de aire polar que provocó este frente frío aún arroja sus efectos sobre el país.

La masa de aire polar provocará lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán. Además, según explicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrá el frío en el norte, noreste, centro, oriente y sureste.

La agencia, que es parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anticipa un evento de norte en el golfo de México y en el istmo de Tehuantepec. En esta última región, el viento alcanzará rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

Y no creas que el mal tiempo habría de detenerse de cara al fin de semana. En varias regiones incluso se recrudecerá el frío.

¿Dónde pegará la primera tormenta invernal?

Para el día viernes se abrirá paso por buena parte de México. Este fenómeno ocurre cuando una masa de aire se abre paso tomando la forma de un valle.

Esta vaguada provocará la primera tormenta invernal de la temporada en el occidente del país. Habrá lluvias puntuales torrenciales en los estados de Michoacán y Guerrero. Además, habrá lluvias puntuales fuertes e intensas en el occidente, centro y oriente.

Por su fuera poco, se espera la caída de aguanieve o nieve en las zonas montañosas del oriente, centro y occidente de México.

Al respecto, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha solicitado a la población de las zonas potencialmente afectadas que vista varias capas de ropa. Es muy recomendable cubrir rostro, cabeza, manos y orejas al salir para evitar el descenso en la temperatura corporal.

¿Y cómo le irá a la Ciudad de México con la tormenta invernal?

Según explicó el SMN, la Ciudad de México amanecerá el viernes con temperaturas de entre 8 y 10 grados centígrados. Hacia el mediodía, los termómetros apenas avanzarán, situándose entre los 11 y 13 grados centígrados.

Por la noche del viernes, se anticipan temperaturas de entre 4 y 6 grados. Y no solo habrá frío: hacia la tarde habrá lluvias fuertes y por la noche podrían ser muy fuertes.

No se descarta que los efectos de la tormenta invernal se extiendan todo el fin de semana, por lo que Conagua pide a la población estar al tanto de actualizaciones.