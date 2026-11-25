La oportunidad de obtener la Licencia de Conducir Permanente CDMX está por vencer, y ante la demanda de solicitudes, la Secretaría de Movilidad (Semovi) de Ciudad de México determinó abrir un cuarto Macromódulo en Magdalena Mixiuhca para hacer el trámite de este documento.

Días atrás la dependencia capitalina anunció la apertura de tres Módulos Semovi para tramitar la Licencia Permanente sin cita, aunque no son las únicas opciones para los conductores. De hecho, en una nota previa te adelantamos cuáles son las direcciones a las que puedes acercarte.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Módulos para Licencia Permanente en CDMX: Requisitos y Costo

¿Cuándo abre el Macromódulo de Expedición de Licencia Permanente en Mixiuhca?

Tal como lo anunció N+, un Macromódulo para expedición de Licencias abrirá en diciembre de 2026. El Gobierno de México confirmó que el Centro de Expedición de Licencias Permanente CDMX recibirá a solicitantes a partir del 1ro de diciembre.

Éste se ubicará en la Sala de Armas de Ciudad Deportiva de Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, y permitirá la impresión del documento en digital, así como la expedición de la Licencia Permanente CDMX.

De este modo se convierte en el cuarto módulo que habilita la Secretaría de Movilidad antes de que venza el plazo para hacer el trámite, el próximo 31 de diciembre de 2026.

Los otros tres Módulos se ubican en:

Módulo San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, 09440 Iztapalapa.

Módulo Acoxpa: Avenida Acoxpa no. 436, Coapa, 04980, en alcaldía Tlalpan.

Módulo Universidad: Avenida Universidad no. 936, colonia Santa Cruz Atoyac, 03310, alcaldía Benito Juárez.

Además de los Módulos Semovi antes enlistados, los 16 Centros de Servicio y Tesorerías Express de la Secretaría de Administración y Finanzas, también reciben solicitantes de lunes a domingo de 09:00 a 21:00 horas, incluidos los días festivos.

¿Qué llevar para solicitar la Licencia Permanente CDMX 2026?

Si estás pensando en solicitar este documento de Movilidad, debes llevar una serie de documentos, entre ellos el pago de derechos por 1,500, por lo que en una nota previa te explicamos paso a paso cómo solicitar la Línea de Captura.

Además, te dimos a conocer qué hacer en caso de tener una línea de captura pagada, pero no hallar cita para alguno de los Módulos.

A continuación se enlistan los documentos que debes presentar al Macromódulo de Magdalena Mixiuhca para obtener la Licencia Permanente CDMX.

Identificación oficial vigente con CURP (INE, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar o Licencia Digital).

Comprobante de Domicilio de Ciudad de México o Estado de México, no mayor a 2 meses o INE con domicilio completo.

Pago de Derechos por 1,500 pesos.

Además, en caso de que sea solicitud de Licencia por Primera Vez o Foráneo, es necesario presentar la evaluación del sitio https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/